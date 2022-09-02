Немцы разочаровались в антироссийских санкциях из-за проблем в Германии

Доля немцев, одобряющих санкции против РФ, упала на 13%

Доля немцев, одобряющих санкции, упала на 13% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Германии снизилась доля населения, поддерживающих санкции в отношении РФ. Такие данные опроса приводит берлинский институт Infratest dimap, сделанный по заказу общественно-правового телеканала ARD. Среди причин специалисты называют рост цен, перебои в энергоснабжении и проблемы для экономики ФРГ.

«С марта доля немцев поддерживающих санкции упала на 13%. Сразу после начала специальной военной операции в ходе такого же опроса в поддержку санкций высказались две трети (66%) респондентов», — приводит DW (признано иноагентом в РФ) итоги опроса.

Сегодня 40% опрошенных заявляют, что выступают против санкционного курса, если тот ведет к явным отрицательным последствиям и является бременем для Германии. В восточной части страны такую позицию заняли более половины участников исследования. Также доля жителей Германии, одобряющих действующее правительство ФРГ, понизилась до 31 процента. При этом больше половины участников опроса, которые обычно голосуют за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и «зеленых», заявили, что довольны работой кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца. Доля тех, кто недоволен политикой правительства Шольца составляет 40% и 36% соответственно.

Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства.