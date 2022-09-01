Мэрия Челябинска повторно продает недострой фабрики-банкрота

Мэрия Челябинска повторно выставила на торги недострой обанкроченной фабрики "Краснодеревщик"

Фабрика «Краснодеревщик» успела заложить только фундамент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Челябинска повторно выставила на торги недострой обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» в Калининском районе. Объект был изъят по решению суда. Новые торги назначены на 11 октября, сообщается на сайте администрации.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 695 квадратных метров со степенью готовности 10%, расположенный по Свердловскому тракту, 11 в Курчатовском районе города Челябинска. Дата и время проведения аукциона: 11 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Поскольку земельный участок, на котором расположен недострой так не был построен за три года, а договор аренды за это время истек, мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка с недостроенной автостоянкой. Суд принял сторону властей. На данный момент проведено обследование технического состояния объекта. В документе указано: фундамент пригоден для дальнейшего строительства автостоянки.

«Фундамент представляет собой единую целостную конструкцию. Он пригоден для дальнейшего возведения здания. В частности: заглублен на глубину промерзания грунта, присутствует прочная связь с землей, что является необходимым условием для конструкций фундаментов зданий, произведена гидроизоляция поверхности бетона, соприкасающегося с грунтом, также он не имеет разрушений. Техническое состояние — работоспособное», — говорится в заключении.

Начальная цена недостроя составит 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Заявки на объект принимаются до 7 октября этого года. Первые торги должны были состояться 12 июля, но тогда покупателей на объект не нашлось.