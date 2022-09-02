Сенатор Климов намекнул на демилитаризацию Латвии, Литвы и Эстонии

Из-за своих недружественных действий прибалтийские страны, такие как Латвия, Литва и Эстония, могут быть демилитаризированы их Россией. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
«А вот прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую большую войну в Европе», — отметил он в своем telegram-канале.
Он убежден, что силы для этого у России есть, если бы не масштабная мировая война, которой, по мнению Климова, добиваются прибалтийские страны. Сенатор напомнил, что у РФ есть ракеты и ядерное оружие.
Прибалтийские страны ведут жесткую антироссийскую политику, причиной которой служит проводимая на территории Украины вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. Так, они хотят ограничить для россиян въезд на территорию Евросоюза. В ответ на это предложение ЕС отказался запрещать выдавать визы россиянам. Однако каждое государство отдельно может запретить выдавать визы: Эстония уже сделала это для граждан РФ. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания, пишет деловое издание «Взгляд». Там также собираются изымать имущество россиян, пишет Nation News.
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Из-за своих недружественных действий прибалтийские страны, такие как Латвия, Литва и Эстония, могут быть демилитаризированы их Россией. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов. «А вот прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую большую войну в Европе», — отметил он в своем telegram-канале. Он убежден, что силы для этого у России есть, если бы не масштабная мировая война, которой, по мнению Климова, добиваются прибалтийские страны. Сенатор напомнил, что у РФ есть ракеты и ядерное оружие. Прибалтийские страны ведут жесткую антироссийскую политику, причиной которой служит проводимая на территории Украины вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации. Так, они хотят ограничить для россиян въезд на территорию Евросоюза. В ответ на это предложение ЕС отказался запрещать выдавать визы россиянам. Однако каждое государство отдельно может запретить выдавать визы: Эстония уже сделала это для граждан РФ. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания, пишет деловое издание «Взгляд». Там также собираются изымать имущество россиян, пишет Nation News.