Губернатор ЯНАО поделился секретами успеха

Губернатор ЯНАО поделился секретами успеха в карьере

02 сентября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Работа губернатора — это та работа, которая действительно доставляет внутреннее удовлетворение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Ямало-Ненецкого автономного округа поделился секретами успеха. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал в интервью telegram-каналу «16 негритят». «Очень важен первый старт, когда тебе 20. Если ты сможешь зацепиться и попасть в те места, где уже настоящее происходит, интересные процессы, будь то кампания или госуправление, показать себя не тем, кто хочет вечером уйти и с друзьями посидеть, и у него уже в шесть вечера подгорает, а тот, кто готов пахать. Нужно максимально выкладываться, и это не пройдет незамеченным. Конечно, надо стремиться работать там и работать с теми, кто занимается настоящими делами. Мы же понимаем, есть имитация деятельности, а где-то происходит настоящая жизнь. Вот надо туда попадать, и за счет того, что будешь с усердием относиться к тому, чем ты занимаешься, в любом случае будешь замеченным», — рассказал губернатор. Также Артюхов добавил, что в любом случае рад тому, как все сложилось, потому что работа губернатора — это та работа, которая действительно доставляет внутреннее удовлетворение. «Наверно, это главное для человека, особенно для мужчины, заниматься тем, что тебя драйвит, как бы ты ни уставал. В поездке „Честный маршрут“ меня спрашивали про пять часов сна каждый день, про усталость, — нет никакой усталости, потому что это реально прикольно» — дополнил глава ЯНАО. Ранее URA.RU cообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о том, как организовал работу с мэрами в регионе. Взаимодействие между руководителями администраций и Артюховым происходит по принципу двух ключей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа поделился секретами успеха. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал в интервью telegram-каналу «16 негритят». «Очень важен первый старт, когда тебе 20. Если ты сможешь зацепиться и попасть в те места, где уже настоящее происходит, интересные процессы, будь то кампания или госуправление, показать себя не тем, кто хочет вечером уйти и с друзьями посидеть, и у него уже в шесть вечера подгорает, а тот, кто готов пахать. Нужно максимально выкладываться, и это не пройдет незамеченным. Конечно, надо стремиться работать там и работать с теми, кто занимается настоящими делами. Мы же понимаем, есть имитация деятельности, а где-то происходит настоящая жизнь. Вот надо туда попадать, и за счет того, что будешь с усердием относиться к тому, чем ты занимаешься, в любом случае будешь замеченным», — рассказал губернатор. Также Артюхов добавил, что в любом случае рад тому, как все сложилось, потому что работа губернатора — это та работа, которая действительно доставляет внутреннее удовлетворение. «Наверно, это главное для человека, особенно для мужчины, заниматься тем, что тебя драйвит, как бы ты ни уставал. В поездке „Честный маршрут“ меня спрашивали про пять часов сна каждый день, про усталость, — нет никакой усталости, потому что это реально прикольно» — дополнил глава ЯНАО. Ранее URA.RU cообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о том, как организовал работу с мэрами в регионе. Взаимодействие между руководителями администраций и Артюховым происходит по принципу двух ключей.