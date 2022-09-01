В Екатеринбурге семейный конфликт закончился кровопролитной дракой

В Екатеринбурге неизвестные устроили драку рядом с ЖК «Чемпион Парк»

02 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

У парка Маяковского в Екатеринбурге произошла кровопролитная драка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском ЖК «Чемпион Парк» неизвестные устроили драку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «По данному адресу произошел семейный конфликт. После нажатия тревожной кнопки на место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии доставили участников инцидента в отдел полиции №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия», — рассказал Как рассказал очевидец, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной, они были разорванной одежде. «Они были в крови. На улице был мужчина со связанными за спиной руками, предположительно зачинщик драки», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.

В екатеринбургском ЖК «Чемпион Парк» неизвестные устроили драку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «По данному адресу произошел семейный конфликт. После нажатия тревожной кнопки на место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии доставили участников инцидента в отдел полиции №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия», — рассказал Как рассказал очевидец, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной, они были разорванной одежде. «Они были в крови. На улице был мужчина со связанными за спиной руками, предположительно зачинщик драки», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.