01 сентября 2022

В Екатеринбурге семейный конфликт закончился кровопролитной дракой

В Екатеринбурге неизвестные устроили драку рядом с ЖК «Чемпион Парк»
© Служба новостей «URA.RU»
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У парка Маяковского в Екатеринбурге произошла кровопролитная драка Фото:

В екатеринбургском ЖК «Чемпион Парк» неизвестные устроили драку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

«По данному адресу произошел семейный конфликт. После нажатия тревожной кнопки на место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии доставили участников инцидента в отдел полиции №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия», — рассказал

Как рассказал очевидец, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной, они были разорванной одежде. «Они были в крови. На улице был мужчина со связанными за спиной руками, предположительно зачинщик драки», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.

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В екатеринбургском ЖК «Чемпион Парк» неизвестные устроили драку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «По данному адресу произошел семейный конфликт. После нажатия тревожной кнопки на место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии доставили участников инцидента в отдел полиции №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия», — рассказал Как рассказал очевидец, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной, они были разорванной одежде. «Они были в крови. На улице был мужчина со связанными за спиной руками, предположительно зачинщик драки», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что трое подростков в Среднеуральске напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Также агентство рассказывало, что свердловские школьники запинали двух мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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