Путин поздравил Надым с 50-летием

Путин поздравил жителей Надыма с 50-летним юбилеем города

2 сентября Надым празднует 50 лет со дня основания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Надыма (ЯНАО) с 50-летним юбилеем города. Как сообщается на официальном сайте кремля, глава страны отметил, что этот праздник — значимое событие для всей России.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 50-летием основания города Надым. Этот юбилей большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа, для всей России. История Надыма создавалась мужественными, талантливыми людьми — настоящими героями-первопроходцами — геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом», — говорится в сообщении президента.

Путин также похвалил жителей за уважительное отношение к традициям «Отрадно, что вы с огромным уважением относитесь к замечательным трудовым традициям своих предшественников, искренне гордитесь родным северным краем, его уникальной ролью в развитии отечественной экономики. Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее содействуете процветанию любимого города. Желаю вам всего самого доброго», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2 сентября в Надыме празднуется 50-летие города. На праздник приехали полпред президента в УРФО Владимир Якушев и депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин. Также на Дне города выступят Клава Кока и Валерия.