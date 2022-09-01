01 сентября 2022

На юбилей Надыма приехали Клава Кока и Валерия

Клава Кока и Валерия выступят на пятидесятилетие Надыма
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Клава Кока выступит в Надыме 2 сентября с 22:00 до 23:00 на Юбилейной площади Фото:

На празднование юбилея в Надыме выступят Клава Кока и Валерия. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальский правдоруб».

«Клава Кока и Валерия прибыли в Надым для выступления к юбилею города. Вчера Валерия уже успела выступить в Пангодах, а сегодня ее ожидает концерт на Бованенковском месторождении для газовиков», — рассказали в telegram-канале.

Помимо выступлений звезд, в Надыме запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Празднование продлится второго и третьего сентября.

Программа праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Надыма

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп, пройдут 10 и 11 сентября.

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На празднование юбилея в Надыме выступят Клава Кока и Валерия. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальский правдоруб». «Клава Кока и Валерия прибыли в Надым для выступления к юбилею города. Вчера Валерия уже успела выступить в Пангодах, а сегодня ее ожидает концерт на Бованенковском месторождении для газовиков», — рассказали в telegram-канале. Помимо выступлений звезд, в Надыме запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Празднование продлится второго и третьего сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп, пройдут 10 и 11 сентября.
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