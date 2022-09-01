На юбилей Надыма приехали Клава Кока и Валерия

На празднование юбилея в Надыме выступят Клава Кока и Валерия. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальский правдоруб».
«Клава Кока и Валерия прибыли в Надым для выступления к юбилею города. Вчера Валерия уже успела выступить в Пангодах, а сегодня ее ожидает концерт на Бованенковском месторождении для газовиков», — рассказали в telegram-канале.
Помимо выступлений звезд, в Надыме запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Празднование продлится второго и третьего сентября.
Программа праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Надыма
Life Nadym городской форум г. Надым
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп, пройдут 10 и 11 сентября.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
На празднование юбилея в Надыме выступят Клава Кока и Валерия. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямальский правдоруб». «Клава Кока и Валерия прибыли в Надым для выступления к юбилею города. Вчера Валерия уже успела выступить в Пангодах, а сегодня ее ожидает концерт на Бованенковском месторождении для газовиков», — рассказали в telegram-канале. Помимо выступлений звезд, в Надыме запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Празднование продлится второго и третьего сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп, пройдут 10 и 11 сентября.