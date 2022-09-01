В Екатеринбурге на кладбище открыли памятник детскому писателю Крапивину

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Его создала литейная мастерская Ивана Дубровина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Эта черно-белая фотография конца 80-х. На ней Владислав сидит, сложив руки. А еще на нем китайская курточка, которую я ему купила на Вайнера», — пояснила вдова писателя Ирина Крапивина. Она решила рассказать о портрете, который лег в основу памятника.
Помимо родных писателя, в церемонии открытия монумента участвовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, региональный министр культуры Светлана Учайкина и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Также присутствующие отметили, что морская тема, любимая писателем, отразилась в элементах ограды. Монумент выполнил скульптор Дмитрий Постников по рисунку руки Владислава Крапивина.
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В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Его создала литейная мастерская Ивана Дубровина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта черно-белая фотография конца 80-х. На ней Владислав сидит, сложив руки. А еще на нем китайская курточка, которую я ему купила на Вайнера», — пояснила вдова писателя Ирина Крапивина. Она решила рассказать о портрете, который лег в основу памятника. Помимо родных писателя, в церемонии открытия монумента участвовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, региональный министр культуры Светлана Учайкина и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Также присутствующие отметили, что морская тема, любимая писателем, отразилась в элементах ограды. Монумент выполнил скульптор Дмитрий Постников по рисунку руки Владислава Крапивина. Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти Тюмени назвали в честь Крапивина сквер, а в Екатеринбурге горожане собирали подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель. Также в честь 85-летия со дня рождения писателя в Свердловской области пройдут праздничные мероприятия при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.