В Екатеринбурге на кладбище открыли памятник детскому писателю Крапивину

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник писателю Владиславу Крапивину

02 сентября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

На открытии памятника близкие и знакомые Крапивина добрым словом вспомнили писателя, который умер два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Его создала литейная мастерская Ивана Дубровина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта черно-белая фотография конца 80-х. На ней Владислав сидит, сложив руки. А еще на нем китайская курточка, которую я ему купила на Вайнера», — пояснила вдова писателя Ирина Крапивина. Она решила рассказать о портрете, который лег в основу памятника. Помимо родных писателя, в церемонии открытия монумента участвовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, региональный министр культуры Светлана Учайкина и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Также присутствующие отметили, что морская тема, любимая писателем, отразилась в элементах ограды. Монумент выполнил скульптор Дмитрий Постников по рисунку руки Владислава Крапивина. Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти Тюмени назвали в честь Крапивина сквер, а в Екатеринбурге горожане собирали подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель. Также в честь 85-летия со дня рождения писателя в Свердловской области пройдут праздничные мероприятия при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Цветы к памятнику возложили министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На открытии памятника также присутствовали ребята из отряда «Каравелла», который создал Крапивин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На памятнике есть отсылки к произведениями писателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В оформлении также заметна морская тематика, которая часто присутствовала в книгах Крапивина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдова Крапивина рассказала, почему были выбраны такие барельефы на памятнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину. Его создала литейная мастерская Ивана Дубровина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта черно-белая фотография конца 80-х. На ней Владислав сидит, сложив руки. А еще на нем китайская курточка, которую я ему купила на Вайнера», — пояснила вдова писателя Ирина Крапивина. Она решила рассказать о портрете, который лег в основу памятника. Помимо родных писателя, в церемонии открытия монумента участвовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, региональный министр культуры Светлана Учайкина и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Также присутствующие отметили, что морская тема, любимая писателем, отразилась в элементах ограды. Монумент выполнил скульптор Дмитрий Постников по рисунку руки Владислава Крапивина. Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти Тюмени назвали в честь Крапивина сквер, а в Екатеринбурге горожане собирали подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель. Также в честь 85-летия со дня рождения писателя в Свердловской области пройдут праздничные мероприятия при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.