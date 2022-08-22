Екатеринбург отметит юбилей детского писателя Крапивина

Писатель скончался 1 сентября 2020 года и не дожил до юбилея всего два года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В честь 85-летия со дня рождения писателя Владислава Крапивина в Свердловской области пройдут праздничные мероприятия. Инициативу, которая исходила от семьи Крапивина, поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Свердловской области мероприятий по увековечиванию памяти Владислава Крапивина и праздновании в 2023 году 85-летия со дня его рождения», — сообщает представители ДИПа.

В оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий вошли министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, вдова Владислава Крапивина Ирина, представители регионального минкультуры, минобразования, минсоцполитики, администрации города, учреждений культуры, образовательных учреждений и депутаты. Возглавит комиссию заместитель губернатора Павел Креков.

Уральский писатель Владислав Крапивин и его легендарный отряд «Каравелла» по праву считаются достояниями Свердловской области. Ежегодно в области вручается Международная литературная премия имени Крапивина, которая входит в тройку лучших литературных премий страны и ежегодно открывает новые имена талантливых авторов, пишущих для детей и подростков.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. 1 сентября 2020 года он скончался в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Власти Тюмени назвали в честь Крапивина сквер, а в Екатеринбурге горожане собирали подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель.