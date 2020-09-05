В Екатеринбурге собирают подписи, чтобы защитить дом Крапивина

Владислав Крапивин жил в двухэтажном доме на Уктусе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Екатеринбурга собирает подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель Владислав Крапивин. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Автор петиции Александр Чистяков в своем обращении пишет, что на чердаке жилого дома на улице Прониной в Екатеринбурге Крапивиным был создан отряд «Бандерилья», который спустя время стал «Каравеллой». «Под угрозой не просто типовой дом в старом Уктусе, а частичка нашей с вами, что самое главное, живой истории», — отметил он. В этом доме Крапивин жил после того, как переехал из родной Тюмени в Свердловск, отмечает автор петиции.

По словам Чистякова, сейчас двухэтажное жилое здание в плохом, но не аварийном состоянии. Он считает, что даже если дом отремонтируют, его могут снести ради новостроек.

Детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября, пишет «Газета Кемерова». Ему был 81 год. Президент РФ Владимир Путин отправил родным и близким писателя телеграмму с соболезнованиями. Прощание с Крапивиным состоялось 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови. В память о писателе назовут одну из улиц в Екатеринбурге.