01 сентября 2022

Движение Путина пожаловалось мэру Екатеринбурга на потоп в пятиэтажке во время капремонта

Активисты ОНФ обратились к мэру Екатеринбурга Орлову из-за потопа в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
В доме случился потом из-за затяжного капремонта Фото:

Общественники свердловского Общероссийского народного фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин) взяли на контроль потоп в пятиэтажке на Московской, 47 в Екатеринбурге. Как сообщили в организации, квартиры затопило во время капитального ремонта.

«Подрядчик начал работы и снял кровлю, а вот новую положить не торопится. И все это в сезон дождей. Собственники обратились за помощью к нам. Уже направлено обращение главе города. Подрядчику придется возместить ущерб от потопа владельцам пострадавших квартир», — сообщили в ОНФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Азина, 57 в Екатеринбурге жильцов затопило канализационными водами из-за засора трубы. Жильцы рассказали, что сантехники уже избавились от засора, но точные причины его возникновения пока не выяснили.

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Общественники свердловского Общероссийского народного фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин) взяли на контроль потоп в пятиэтажке на Московской, 47 в Екатеринбурге. Как сообщили в организации, квартиры затопило во время капитального ремонта. «Подрядчик начал работы и снял кровлю, а вот новую положить не торопится. И все это в сезон дождей. Собственники обратились за помощью к нам. Уже направлено обращение главе города. Подрядчику придется возместить ущерб от потопа владельцам пострадавших квартир», — сообщили в ОНФ. Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Азина, 57 в Екатеринбурге жильцов затопило канализационными водами из-за засора трубы. Жильцы рассказали, что сантехники уже избавились от засора, но точные причины его возникновения пока не выяснили.
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