Движение Путина пожаловалось мэру Екатеринбурга на потоп в пятиэтажке во время капремонта

Общественники свердловского Общероссийского народного фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин) взяли на контроль потоп в пятиэтажке на Московской, 47 в Екатеринбурге. Как сообщили в организации, квартиры затопило во время капитального ремонта.
«Подрядчик начал работы и снял кровлю, а вот новую положить не торопится. И все это в сезон дождей. Собственники обратились за помощью к нам. Уже направлено обращение главе города. Подрядчику придется возместить ущерб от потопа владельцам пострадавших квартир», — сообщили в ОНФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Азина, 57 в Екатеринбурге жильцов затопило канализационными водами из-за засора трубы. Жильцы рассказали, что сантехники уже избавились от засора, но точные причины его возникновения пока не выяснили.
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