Страны G7 введут потолок цен на нефть из России

FT: министры финансов стран G7 введут потолок цен на газ
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В Кремле уже обещали ответ на такое решение Фото:
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Министры финансов стран «Семерки» в пятницу, 2 сентября, поддержат введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times co ссылкой на информированных чиновников.

Поддержать соответствующее решение планируют главы ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, сообщает газета. Ранее в Кремле пообещали не поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее потолок цен.

Ранее издание Reurers сообщало о том, что страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Также Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ.

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Министры финансов стран «Семерки» в пятницу, 2 сентября, поддержат введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times co ссылкой на информированных чиновников. Поддержать соответствующее решение планируют главы ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, сообщает газета. Ранее в Кремле пообещали не поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее потолок цен. Ранее издание Reurers сообщало о том, что страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Также Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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