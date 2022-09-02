Страны G7 введут потолок цен на нефть из России

В Кремле уже обещали ответ на такое решение
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Министры финансов стран «Семерки» в пятницу, 2 сентября, поддержат введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times co ссылкой на информированных чиновников.
Поддержать соответствующее решение планируют главы ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, сообщает газета. Ранее в Кремле пообещали не поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее потолок цен.
Ранее издание Reurers сообщало о том, что страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Также Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ.
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