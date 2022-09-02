Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: нужно ограничить цену на российский газ
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Еврокомиссия выступит с идеей ограничить цены на российский газ Фото:

Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой», — передает Reuters слова главы ЕК.

Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ. Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть.

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Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой», — передает Reuters слова главы ЕК. Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ. Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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