Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: нужно ограничить цену на российский газ

02 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия выступит с идеей ограничить цены на российский газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой», — передает Reuters слова главы ЕК. Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ. Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть.

Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой», — передает Reuters слова главы ЕК. Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ. Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть.