Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ

Еврокомиссия выступит с идеей ограничить цены на российский газ
Еврокомиссия намерена обсудить инициативу о введении потолка цен на российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Еврокомиссия выступит с этой инициативой», — передает Reuters слова главы ЕК.
Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ. Страны G7 также хотят ввести потолок цен на российскую нефть.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»