Курганская госкомпания выиграла самый крупный контракт на дороги

Стоимость контракта на содержание дорог составила почти миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, связанное с правительством Курганской области выиграло контракт стоимостью 950 млн рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок. По данным сайта СБИС, этот контракт является самым крупным для компании.

«Информация о процедуре заключения контракта. Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Цена контракта: 950 658 905 рублей», — указано на сайте.

По контракту компания будет следить за содержанием более 7,5 тыс. км дорог в Курганской области. Действие контракта рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее чиновники муниципалитетов региона жаловались местным властям на компанию ООО «Стройсити», которая весной победила в аукционах на обслуживание региональных дорог. Чиновники отмечали, что спустя месяц после заключения контракта никто не следил за региональными дорогами в их муниципалитетах. Весной к Варгашинскому ДРСП присоединили еще два предприятия, чтобы оно могло конкурировать с федеральными компаниями.