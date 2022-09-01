У жителей села под Курганом останется единственный автобусный маршрут

У жителей села Введенского, расположенного возле Кургана, останется единственный автобусный маршрут

02 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Перевозчик отказался от автобусного маршрута № 255 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Курганской области перевозчик Валентина Скорнякова отказалась от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово. Это один из двух маршрутов, автобусы которого останавливаются в Введенском. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 255 „с. Введенское — с. Кетово“», — указано в документе, размещенном на сайте областного департамента экономического развития. Судя по информации, размещенной в документе, автобусы прекратят движение по маршруту до октября включительно. На момент написания новости, URA.RU не удалось до звониться до Скорняковой. Помимо этого маршрута в селе останавливаются автобусы № 254, которые следуют до пригородного вокзала Кургана. Ранее другой перевозчик в Курганской области отказался от маршрута из Кургана в село Альменево. По маршруту следовал единственный автобус из областного центра в это село. Перевозчик отказался от маршрута из-за низкой заполняемости автобуса.

В Курганской области перевозчик Валентина Скорнякова отказалась от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово. Это один из двух маршрутов, автобусы которого останавливаются в Введенском. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 255 „с. Введенское — с. Кетово“», — указано в документе, размещенном на сайте областного департамента экономического развития. Судя по информации, размещенной в документе, автобусы прекратят движение по маршруту до октября включительно. На момент написания новости, URA.RU не удалось до звониться до Скорняковой. Помимо этого маршрута в селе останавливаются автобусы № 254, которые следуют до пригородного вокзала Кургана. Ранее другой перевозчик в Курганской области отказался от маршрута из Кургана в село Альменево. По маршруту следовал единственный автобус из областного центра в это село. Перевозчик отказался от маршрута из-за низкой заполняемости автобуса.