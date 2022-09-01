01 сентября 2022

У жителей села под Курганом останется единственный автобусный маршрут

У жителей села Введенского, расположенного возле Кургана, останется единственный автобусный маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, автобус
Перевозчик отказался от автобусного маршрута № 255 Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Курганской области перевозчик Валентина Скорнякова отказалась от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово. Это один из двух маршрутов, автобусы которого останавливаются в Введенском.

«Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 255 „с. Введенское — с. Кетово“», — указано в документе, размещенном на сайте областного департамента экономического развития.

Судя по информации, размещенной в документе, автобусы прекратят движение по маршруту до октября включительно. На момент написания новости, URA.RU не удалось до звониться до Скорняковой. Помимо этого маршрута в селе останавливаются автобусы № 254, которые следуют до пригородного вокзала Кургана.

Ранее другой перевозчик в Курганской области отказался от маршрута из Кургана в село Альменево. По маршруту следовал единственный автобус из областного центра в это село. Перевозчик отказался от маршрута из-за низкой заполняемости автобуса.

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В Курганской области перевозчик Валентина Скорнякова отказалась от автобусного маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово. Это один из двух маршрутов, автобусы которого останавливаются в Введенском. «Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 255 „с. Введенское — с. Кетово“», — указано в документе, размещенном на сайте областного департамента экономического развития. Судя по информации, размещенной в документе, автобусы прекратят движение по маршруту до октября включительно. На момент написания новости, URA.RU не удалось до звониться до Скорняковой. Помимо этого маршрута в селе останавливаются автобусы № 254, которые следуют до пригородного вокзала Кургана. Ранее другой перевозчик в Курганской области отказался от маршрута из Кургана в село Альменево. По маршруту следовал единственный автобус из областного центра в это село. Перевозчик отказался от маршрута из-за низкой заполняемости автобуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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