Жители райцентра останутся без единственного маршрута до Кургана

Перевозчик отказался работать на маршруте из-за убыточности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчик, отвечающий за автобусный маршрут из Кургана в село Альменево, отказался от него из-за низкой рентабельности. Об этом URA.RU рассказал директор ООО «Автобус» Павел Гомзяков, которому принадлежит маршрут.

«Убыточный маршрут. Конкурс выиграли и начали ездить с весны. Думали, за лето накатаем, но ничего не получается, а зимой смысла нет. Там пассажирские перевозки падают», — сообщил Гомзяков.

Он объяснил, что установил недорогую цену за поездку — 400 рублей на микроавтобусе Mercedes-Benz с мягкими сидениями, но пассажиров было немного. Гомзяков уведомил представителей власти о своем решении. Этот маршрут будет действовать до ноября.

Ранее в Каргапольском районе Курганской области отменили единственный автобус, на котором можно было добраться до больницы. В июле стало известно, что с начала года в регионе было отменено 15 межрайонных автобусных маршрутов.