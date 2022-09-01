Челябинские риэлторы скупают заброшенные сады за бесценок

Челябинские риэлторы скупают заброшенные сады по 25-50 тысяч рублей

Заброшенных садовых участков в Челябинске остается все меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Риэлторы Челябинска стали скупать заброшенные дачи в садовых товариществах и в пригороде. Как сообщила URA.RU юрист по недвижимости Надежда Кушнова, подобные объекты сейчас можно приобрести по бросовой цене от 25 до 50 тысяч рублей.

«Заброшенные участки оформляются через председателей садовых товариществ (СНТ), после чего они выставляются на торги и их скупают и продают заинтересованные лица и риелторы. Потом эти участки выставляют на „Авито“ по более высокой стоимости. Заброшенных участков стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей с каждым днем остается все меньше и на них большой спрос», — уточнила Кушнова.

По словам риелтора, при грамотном подходе заброшенные участки могут обладать высокой инвестиционной привлекательностью для покупателей участков. В данном случае эксперт рекомендует будущим владельцам обращать внимание на развитие района, в котором приобретается дача. В частности, будет ли там проведен газ, появится ли новая объездная дорога.

Риелтор рассказала, также в пригороде Челябинска можно найти земельные участки, которые в свое время были заброшены из-за низкой транспортной доступности, челябинцам такие сады выдавались в 90-е годы для посадки картошки. Именно такие участки сейчас наиболее популярны как у риелторов, так и у обычных покупателей.

Ранее челябинцы начали активно скупать участки в черте города. Это происходит несмотря на то, что цены на них в начале апреля по сравнению с прошлым годом повысились на 30-40%.