Экс-общественник из Сатки, отрезавший голову убитому мужчине, пытался выйти из СИЗО

Челябинский облсуд оставил под стражей общественника из Сатки Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве

02 сентября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Мужчина просил суд отпустить его под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 2 сентября оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Сатки, экс-председателя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергея Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве мужчины и краже денег с его карты. Об этом сообщил источник URA.RUв правоохранительных органах. «Обвиняемый и его адвокат просили отменить решение и отпустить Трифанова под домашний арест. Но это невозможно, так как он обвиняется совершении особо тяжкого преступления, кроме того, не признает вину и с самого начала занимает позицию противодействия следствию, характеризуется как агрессивный и вспыльчивый человек», — рассказал источник. Ранее стало известно, что Трифанов с несовершеннолетним другом в марте этого года заманили горожанина в безлюдное место, где требовали пин-коды от банковских карт. В результате со счета мужчины сняли 450 тысяч рублей, а его самого избили до смерти, затем тело увезли в лес, отрезали от него голову и спрятали тело в камере теплосетей. Нашли труп в августе этого года, а затем задержали обвиняемых. Соучастник Трифанова также находится в СИЗО, он признал вину и дал показания против старшего товарища. Из МГЕР Трифанова исключили. В результате мера пресечения оставлена без изменения. Информацию о рассмотрении апелляционной жалобы в областном суде URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Там уточнили, что мера пресечения избрана сроком до 10 октября. Постановление вступило в силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 2 сентября оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Сатки, экс-председателя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергея Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве мужчины и краже денег с его карты. Об этом сообщил источник URA.RUв правоохранительных органах. «Обвиняемый и его адвокат просили отменить решение и отпустить Трифанова под домашний арест. Но это невозможно, так как он обвиняется совершении особо тяжкого преступления, кроме того, не признает вину и с самого начала занимает позицию противодействия следствию, характеризуется как агрессивный и вспыльчивый человек», — рассказал источник. Ранее стало известно, что Трифанов с несовершеннолетним другом в марте этого года заманили горожанина в безлюдное место, где требовали пин-коды от банковских карт. В результате со счета мужчины сняли 450 тысяч рублей, а его самого избили до смерти, затем тело увезли в лес, отрезали от него голову и спрятали тело в камере теплосетей. Нашли труп в августе этого года, а затем задержали обвиняемых. Соучастник Трифанова также находится в СИЗО, он признал вину и дал показания против старшего товарища. Из МГЕР Трифанова исключили. В результате мера пресечения оставлена без изменения. Информацию о рассмотрении апелляционной жалобы в областном суде URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Там уточнили, что мера пресечения избрана сроком до 10 октября. Постановление вступило в силу.