ЯНАО и Тюменская область будут сообща бороться с пожарами

Тюменская области и ЯНАО подписали соглашение для совместной борьбы с пожарами

02 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Взаимодействие в защите население Ямала и Тюмени распространяется на все ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, договор, подписанный главами профильных ведомств Аркадием Бессоновым и Андреем Михневичем, предусматривает содействие сторон при защите населения чрезвычайных ситуациях, в том числе — природных пожарах. «Соглашение подписывается впервые и нацелено на усиление взаимодействия при защите населения от чрезвычайных ситуаций и природных пожаров. Представители ведомств будут обмениваться информацией о лучших практиках по ликвидации природных катастроф, оказывать методическую помощь, работать над разработкой совместных законотворческих инициатив», — говорится в сообщении правительства ЯНАО. Отмечается, что последние два года спасатели Ямала и Тюменской области активно взаимодействуют друг с другом. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Ранее URA.RU сообщало, что из других регионов России на помощь Тюменской области было привлечено 450 лесных пожарных. За сутки на территории региона зарегистрировано 69 пожаров, на общей площади в 24 тысячи гектар.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, договор, подписанный главами профильных ведомств Аркадием Бессоновым и Андреем Михневичем, предусматривает содействие сторон при защите населения чрезвычайных ситуациях, в том числе — природных пожарах. «Соглашение подписывается впервые и нацелено на усиление взаимодействия при защите населения от чрезвычайных ситуаций и природных пожаров. Представители ведомств будут обмениваться информацией о лучших практиках по ликвидации природных катастроф, оказывать методическую помощь, работать над разработкой совместных законотворческих инициатив», — говорится в сообщении правительства ЯНАО. Отмечается, что последние два года спасатели Ямала и Тюменской области активно взаимодействуют друг с другом. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Ранее URA.RU сообщало, что из других регионов России на помощь Тюменской области было привлечено 450 лесных пожарных. За сутки на территории региона зарегистрировано 69 пожаров, на общей площади в 24 тысячи гектар.