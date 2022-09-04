Махонин улетел к берегам Тихого океана

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел на форум во Владивосток

05 сентября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин примет участие в Восточном экономическом форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел в командировку на Дальний Восток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, он примет участие в Восточном экономическом форуме. «Дмитрий Махонин улетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме», — рассказали в пресс-службе. Информация о деталях визита будет позже. В программе форума Махонин заявлен участником дискуссии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию». Модерировать ее будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Как обеспечить доступ пользователей к открытым и актуальным пространственным данным? Какие цифровые сервисы необходимы людям и бизнесу в сфере земли и недвижимости? Как привлечь инвесторов в отдаленные регионы и малодоступные территории? Какие возможности откроет НСПД жителям и инвесторам Дальнего Востока?» — такие вопросы предлагают участникам дискуссии. В аналогичной сессии о пространственных данных Махонин принимал участие на Петербургском экономическом форуме.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел в командировку на Дальний Восток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, он примет участие в Восточном экономическом форуме. «Дмитрий Махонин улетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме», — рассказали в пресс-службе. Информация о деталях визита будет позже. В программе форума Махонин заявлен участником дискуссии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию». Модерировать ее будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Как обеспечить доступ пользователей к открытым и актуальным пространственным данным? Какие цифровые сервисы необходимы людям и бизнесу в сфере земли и недвижимости? Как привлечь инвесторов в отдаленные регионы и малодоступные территории? Какие возможности откроет НСПД жителям и инвесторам Дальнего Востока?» — такие вопросы предлагают участникам дискуссии. В аналогичной сессии о пространственных данных Махонин принимал участие на Петербургском экономическом форуме.