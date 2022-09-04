04 сентября 2022
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Махонин улетел к берегам Тихого океана

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел на форум во Владивосток
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин примет участие в Восточном экономическом форуме Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел в командировку на Дальний Восток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, он примет участие в Восточном экономическом форуме.

«Дмитрий Махонин улетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме», — рассказали в пресс-службе. Информация о деталях визита будет позже.

В программе форума Махонин заявлен участником дискуссии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию». Модерировать ее будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Как обеспечить доступ пользователей к открытым и актуальным пространственным данным? Какие цифровые сервисы необходимы людям и бизнесу в сфере земли и недвижимости? Как привлечь инвесторов в отдаленные регионы и малодоступные территории? Какие возможности откроет НСПД жителям и инвесторам Дальнего Востока?» — такие вопросы предлагают участникам дискуссии. В аналогичной сессии о пространственных данных Махонин принимал участие на Петербургском экономическом форуме.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин улетел в командировку на Дальний Восток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, он примет участие в Восточном экономическом форуме. «Дмитрий Махонин улетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме», — рассказали в пресс-службе. Информация о деталях визита будет позже. В программе форума Махонин заявлен участником дискуссии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию». Модерировать ее будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Как обеспечить доступ пользователей к открытым и актуальным пространственным данным? Какие цифровые сервисы необходимы людям и бизнесу в сфере земли и недвижимости? Как привлечь инвесторов в отдаленные регионы и малодоступные территории? Какие возможности откроет НСПД жителям и инвесторам Дальнего Востока?» — такие вопросы предлагают участникам дискуссии. В аналогичной сессии о пространственных данных Махонин принимал участие на Петербургском экономическом форуме.
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