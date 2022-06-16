Дмитрий Махонин заманивает в Пермский край инвесторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на Петербургском международном экономическом форуме с презентацией инвестиционного потенциала Пермского края. В распоряжении URA.RU есть запись его выступления перед участниками мероприятия из числа бизнеса и власти. Он перечислил основные достоинства региона и пригласил в край инвесторов.

«Пермский край — это регион, который занимает в международных и российских рейтингах достойные места. По объему инвестиций, по разным мерам поддержки. Особенно это было актуально в период пандемии коронавируса», — отметил Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что в регионе сегодня введены все меры поддержки, которые допускаются федеральным и региональным законодательством. Рассказал о структуре промышленности региона («Регион исторически развивался на основе химической отрасли), отметил, что в РФ Прикамье занимает 15-16 место по уровню валового регионального продукта (1,5 трлн рублей). И подчеркнул, что в радиусе 100 км от границ края живет 30% жителей страны, регион занимает выгодное географическое положение, в том числе по логистике.

Махонин рассказал про специнвестконтракты, приоритетные инвестиционные проекты, особые экономические зоны, промышленную кооперацию, налоговые вычеты инвесторам, индустриальные и технопарки. «Ну чтобы далеко не ходить за примером. Девушка, которая наливает кофе (сервисный робот „Дуняша“, ставший главным хитом форума — ред.) является чисто пермской разработкой компании Promobot, которая является резидентом технопарка „Morion Digital“. Можно по-разному к этому относиться. Но на базе сервисных роботов дальше компания в рамках импортозамещения выходит на промышленную робототехнику, а это важно для экономики», — привет пример из IT-сектора Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья подчеркнул, что каждому инвестору, кто заинтересуется краем, он гарантирует индивидуальный подход к проектам. Льготы всем нужны разные. Но самое главное в регионе — это люди, «которые всегда рады гостям». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермскому краю указали на слабый пиар в части инноваций и инвестиций. Во время форума Пермский край получил комплимент от федерального чиновника. А Дмитрия Махонина попросили исполнить танец.

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