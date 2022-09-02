МИД РФ: США отделяет тонкая грань от вмешательства в конфликт на Украине

Существует угроза превращения США в одну из сторон конфликта на Украине. Вашингтон от этого отделяет тонкая грань, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«США отделяет тончайшая грань от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях», — заявил Рябков в эфире «России 24»
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления. В частности, 1 сентября армия России сорвала попытку контрнаступления в Херсонском направлении. В результате бойцы ВСУ понесли «большие потери», рассказывал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Телеканал CNN передавал, что контрнаступление Киеву помогал организовать Вашингтон. Сообщалось, что США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе.
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Существует угроза превращения США в одну из сторон конфликта на Украине. Вашингтон от этого отделяет тонкая грань, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «США отделяет тончайшая грань от того, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях», — заявил Рябков в эфире «России 24» С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления. В частности, 1 сентября армия России сорвала попытку контрнаступления в Херсонском направлении. В результате бойцы ВСУ понесли «большие потери», рассказывал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Телеканал CNN передавал, что контрнаступление Киеву помогал организовать Вашингтон. Сообщалось, что США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе.