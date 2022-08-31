CNN: США и Украина устроили «военные игры» в качестве разминки

01 сентября 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

США и Украина проводят совместные аналитические учения для действий в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе. Об этом сообщил телеканал CNN. «По словам источников, обсуждения включали в себя участие в „военных играх“ с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях», — передает CNN. Как говорится в сообщении, Вашингтон призвали Киев ограничить операцию в Донбассе как по целям, так и по географии, чтобы избежать затягивания конфликта. Кроме того, телеканал передает, что учения помогли США лучше понять, какое оборудование, боеприпасы или разведывательные данные они могут предложить, чтобы это оказалось полезным для Украины. На протяжении всей спецоперации Вашингтон регулярно предоставлял Киеву секретные данные, а также оборудование и вооружение на миллиарды долларов, передает СМИ. Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон полностью управляет действиями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, даже если тот решит завершить кризис путем дипломатии, его американские коллеги не позволят ему этого сделать.

США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе. Об этом сообщил телеканал CNN. «По словам источников, обсуждения включали в себя участие в „военных играх“ с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях», — передает CNN. Как говорится в сообщении, Вашингтон призвали Киев ограничить операцию в Донбассе как по целям, так и по географии, чтобы избежать затягивания конфликта. Кроме того, телеканал передает, что учения помогли США лучше понять, какое оборудование, боеприпасы или разведывательные данные они могут предложить, чтобы это оказалось полезным для Украины. На протяжении всей спецоперации Вашингтон регулярно предоставлял Киеву секретные данные, а также оборудование и вооружение на миллиарды долларов, передает СМИ. Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон полностью управляет действиями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, даже если тот решит завершить кризис путем дипломатии, его американские коллеги не позволят ему этого сделать.