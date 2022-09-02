Депутат ГД предложил ввести льготную ипотеку на загородное жилье

Депутат Госдумы Демин предложил ввести льготную ипотеку на загородное жилье

Александр Демин предложил ввести новый вид ипотеки для жителей Свердловской области Фото: партия «Новые люди»

Кандидат в свердловские губернаторы, депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин призвал запустить в регионе программу льготной ипотеки на строительство и покупку частных жилых домов. По словам Демина, реализация этой инициативы может создать образец комфортной малоэтажной России и полностью изменить подход к жилищному строительству на Среднем Урале.

«Нужно, чтобы область развивалась не только как промышленный край, но и как инновационный „зеленый“ регион. Людям хочется жить удобно и экологично. Однако партия власти все еще предпочитает застраивать города домами муравейниками. Что мы имеем в итоге? — перенаселение города, смог на улицах, ужасную загазованность», — сообщил парламентарий URA.RU, уточнив, что данное предложение является частью его программы на выборах-2022.

По его мнению, в ближайшее время в Свердловской области необходимо в корне пересмотреть подходы к возведению жилья в сторону малоэтажного строительства. Демин полагает, что власти и частный бизнес должны заняться созданием современных городских агломераций и переходом на чистые и экологичные источники энергии

Ранее Демин предложил решение «мусорной проблемы» Свердловской области: по его словам, в регионе необходимо создать новый экологический кластер для переработки отходов. «Необходимо создать все экологические условия для жизни в регионе. Для этого, во-первых, запустить работу экологического кластера для сортировки и переработки мусора. Во-вторых, вместо многоэтажной застройки вывести в приоритет малоэтажное строительство», — рассказал парламентарий в ходе предвыборных теледебатов на канале «Россия-24».