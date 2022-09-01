Инсайд: тюменские депутаты и сенатор Совфеда уедут в ЛНР

Источник: тюменские депутаты и сенатор Совета Федерации уедут в ЛНР

Сенатор Павел Тараканов депутатами приедут в Краснодон 5 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов 5 сентября посетит город Краснодон в ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Компанию члену СФ составят депутат Госдумы Иван Квитка и депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

«Тараканов, Квитка и Швецова приедут в Краснодон по партийной (от „Единой России“ — прим. ред.) линии. Будут обсуждать сотрудничество между Краснодоном и Тюменской областью в социальной сфере и экономике. Предположительно, пробудут там два-три дня», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается.

Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.