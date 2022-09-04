Трихолог Галлямова: борода является переносчиком бактерий

05 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Медики не советуют мужчинам носить бороду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ношение бороды противопоказано мужчинам с точки зрения гигиены, так как она может быть разносчиком бактерий и вирусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжелые металлы, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию и так далее. Поэтому, конечно, борода с медицинской точки зрения, с точки зрения гигиены является противопоказанием. Сейчас это модно, но отнюдь не полезно для кожи», — подчеркнула Юлия Галлямова. При этом дерматолог добавила, что борода показана мужчинам с чувствительной кожей. «Единственное, борода может быть оправданием и спасением для тех мужчин, у которых бритье вызывает раздражение, причем любое, даже с такими средствами, которые рассчитаны на очень чувствительную кожу. Такие редкие случаи бывают», — добавила Галлямова. В этот день 5 сентября 1698 года Петр Первый установил налог на бороды. Он хотел, чтобы русская знать выглядела похожей на европейскую. Специальный металлический жетон — бородовой знак — был «квитанцией» об уплате денег за право на ношения бороды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ношение бороды противопоказано мужчинам с точки зрения гигиены, так как она может быть разносчиком бактерий и вирусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжелые металлы, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию и так далее. Поэтому, конечно, борода с медицинской точки зрения, с точки зрения гигиены является противопоказанием. Сейчас это модно, но отнюдь не полезно для кожи», — подчеркнула Юлия Галлямова. При этом дерматолог добавила, что борода показана мужчинам с чувствительной кожей. «Единственное, борода может быть оправданием и спасением для тех мужчин, у которых бритье вызывает раздражение, причем любое, даже с такими средствами, которые рассчитаны на очень чувствительную кожу. Такие редкие случаи бывают», — добавила Галлямова. В этот день 5 сентября 1698 года Петр Первый установил налог на бороды. Он хотел, чтобы русская знать выглядела похожей на европейскую. Специальный металлический жетон — бородовой знак — был «квитанцией» об уплате денег за право на ношения бороды.