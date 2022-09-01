Задержанному ФСБ челябинскому замминистра нашли замену

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Ирину Гладкову замминистра здравоохранения региона. Документ о ее назначении опубликован 2 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Гладкову Ирину Борисовну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением испытательного срока продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ране Гладкова занимала в региональном минздраве должность начальника управления контрактных отношений в сфере закупок. Ее повысили до замминистра вместо Александра Кузнецова, задержанного ФСБ по обвинению в коррупции. 11 августа он был уволен с госслужбы в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
Кузнецов был задержан 18 февраля 2022 года сотрудниками полиции и ФСБ. Он обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета на общую сумму более 85 млн рублей при поставке томографов. В июне его отпустили под домашний арест, так как он признал вину и дал показания против сообщников.
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