Первые лица Екатеринбурга устроили перепалку на глазах у мэра

Алексей Орлов посчитал, что его подчиненные забыли про борьбу с киосками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Главы районов Екатеринбурга схлестнулись с вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко на пятничном совещании в горадминистрации. По данным URA.RU, все началось с критики от градоначальника Алексея Орлова, недовольного показателями выноса нелегальных нестационарных торговых объектов (НТО). Он же и рассудил спор, попутно отчитав Ноженко за хитрость.

«Орлову на стол легли бумаги, из которых у него сложилось впечатление, что кураторы торговли бездействуют, хотя на носу 300-летие [города]. Он призвал Ноженко к ответу», — поделился один из свидетелей. «Дмитрий Юрьевич попытался сделать из глав районов „козлов отпущения“. Но не вышло. Они смогли убедить шефа, что на самом деле не справляется с работой комитет [мэрии] по товарному рынку (курируемый Ноженко — прим. URA.RU)», — добавил другой собеседник.

«В итоге глава поручил Ноженко работать [по выносу незаконных павильонов и киосков] более активно», — рассказал третий инсайдер. По его словам, Ноженко по какой-то причине (возможно, предвещая разнос) сузил круг участников совещания до глав районов (хотя традиционно на пятничных встречах присутствуют и все без исключения вице-мэры). «Орлов же обозначил, кто должен присутствовать на еженедельных совещаниях. Ноженко получил за то, что перекроил списки на свой лад», — резюмировал источник.

«По кругу присутствующих я действительно погорячился и свою ошибку признал, — честно прокомментировал URA.RU сам Ноженко. — В остальном, я не имею практики переваливать ответственность, мы одна команда и вместе занимаемся развитием города и подготовкой его к 300-летию».

«Могу сказать, что на совещании с главами районов действительно поднимались вопросы борьбы с нелегальными объектами нестационарной торговли. Подчеркну, что речь идет именно о тех объектах, которые появляются стихийно, работают с нарушением законодательства. Алексей Валерьевич поручил разработать алгоритм, позволяющий ускорить вынос подобных НТО, поскольку зачастую качество реализуемой там продукции вызывает большие сомнения. В первую очередь, это вопросы безопасности жителей и гостей города», — высказался пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов.