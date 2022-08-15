Бизнес-омбудсмен сорвала авантюру мэра Екатеринбурга

15 августа 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

По словам Елены Артюх, мэрия рискует увязнуть в судах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гордума Екатеринбурга отказалась рассматривать новое положение о выносе нелегальных киосков, подготовленное администрацией по поручению мэра Алексея Орлова, в ускоренном порядке. Об этом URA.RU сообщил источник в депутатской среде. По его словам, одна из причин — негативный отзыв от уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области Елены Артюх. Мэрия подготовила документ в начале июля. Если его примут, власти получат возможность избавляться от нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных, по их мнению, незаконно, радикальным способом — разбирая конструкции на месте. Сейчас киоски и павильоны можно лишь грузить в машины без нарушения целостности (чем часто пользуются нерадивые бизнесмены). По мнению Орлова, документ позволил бы властям быстрее решить проблемы в сфере нестационарной торговли. Выиграл бы и авторитетный бизнес: считается, что фирма-подрядчик мэрии по выносу НТО связана с одним из депутатов, лоббирующих поправки. «Мэрия настаивала, чтобы гордума рассмотрела документ уже 9 августа (в тот день депутаты прервали летние каникулы, чтобы выбрать почетного гражданина — прим. URA.RU). Но дума не пошла на поводу. Видно, что документ сырой. На это указала и Артюх», — поделился инсайдер. Новость по теме Мэр Екатеринбурга сделал уступку авторитетным бизнесменам. Властям предвещают суды В разговоре с URA.RU Елена Артюх подтвердила, что направляла в гордуму замечания к проекту. «Нам кажется, что процедуры, заложенные в этом документе, могут привести к нарушению прав собственности. Даже если, по мнению администрации, НТО стоит не в том месте, где он может стоять, нельзя вне судебных процедур нарушать права собственника выносом этого объекта, особенно с риском для его целостности. Кроме того, не исключены случаи признания судом законности нахождения НТО в месте, с которого он был вынесен», — сказала Артюх. Она также выразила опасения, что принятие нового положения в его нынешнем виде может стать поводом для обращения бизнесменов в суды. «Зачем принимать акт, который имеет риск фигурировать в качестве незаконного в судах? Мы по НТО уже проходили много раз историю, когда не очень удачные решения потом приходилось корректировать через суды. Я считаю, это сомнительный подход к регулированию предпринимательской деятельности. Правильный — писать документы, которые будут взвешенные, устойчивые, с однозначным, а не многозначным толкованием того, что в них написано, и будут направлены на формирование неконфликтной деловой среды», — добавила омбудсмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гордума Екатеринбурга отказалась рассматривать новое положение о выносе нелегальных киосков, подготовленное администрацией по поручению мэра Алексея Орлова, в ускоренном порядке. Об этом URA.RU сообщил источник в депутатской среде. По его словам, одна из причин — негативный отзыв от уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области Елены Артюх. Мэрия подготовила документ в начале июля. Если его примут, власти получат возможность избавляться от нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных, по их мнению, незаконно, радикальным способом — разбирая конструкции на месте. Сейчас киоски и павильоны можно лишь грузить в машины без нарушения целостности (чем часто пользуются нерадивые бизнесмены). По мнению Орлова, документ позволил бы властям быстрее решить проблемы в сфере нестационарной торговли. Выиграл бы и авторитетный бизнес: считается, что фирма-подрядчик мэрии по выносу НТО связана с одним из депутатов, лоббирующих поправки. «Мэрия настаивала, чтобы гордума рассмотрела документ уже 9 августа (в тот день депутаты прервали летние каникулы, чтобы выбрать почетного гражданина — прим. URA.RU). Но дума не пошла на поводу. Видно, что документ сырой. На это указала и Артюх», — поделился инсайдер. В разговоре с URA.RU Елена Артюх подтвердила, что направляла в гордуму замечания к проекту. «Нам кажется, что процедуры, заложенные в этом документе, могут привести к нарушению прав собственности. Даже если, по мнению администрации, НТО стоит не в том месте, где он может стоять, нельзя вне судебных процедур нарушать права собственника выносом этого объекта, особенно с риском для его целостности. Кроме того, не исключены случаи признания судом законности нахождения НТО в месте, с которого он был вынесен», — сказала Артюх. Она также выразила опасения, что принятие нового положения в его нынешнем виде может стать поводом для обращения бизнесменов в суды. «Зачем принимать акт, который имеет риск фигурировать в качестве незаконного в судах? Мы по НТО уже проходили много раз историю, когда не очень удачные решения потом приходилось корректировать через суды. Я считаю, это сомнительный подход к регулированию предпринимательской деятельности. Правильный — писать документы, которые будут взвешенные, устойчивые, с однозначным, а не многозначным толкованием того, что в них написано, и будут направлены на формирование неконфликтной деловой среды», — добавила омбудсмен.