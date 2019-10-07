Фанаты высоко оценили визуальную и музыкальную часть клипа Фото: Митя Фомин, Instagram

Российский поп-певец Митя Фомин опубликовал клип на песню «На вершине мира», который снимался в Арктике на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы». Ролик был опубликован 7 октября на youtube-канале артиста.

«Каждый кадр этого видео — реальные съемки. Никакой графики», — говорится в описании клипа. Большинство планов в ролике сделаны в акватории Карского моря и Северного ледовитого океана. Помимо Фомина в эпизодах клипа снимаются представители Государственного академического Большого театра России — балерина Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин. Они сыграли влюбленных героев, которые бегут навстречу друг другу по снежным горам.

За два часа клип уже посмотрело несколько тысяч человек. Под роликом пользователи оставили восхищенные комментарии. «Клип загляденье, красиво и величественно!!! Продолжайте в том же духе», — написал Джокер 555. «Вид, конечно, прекрасен, атмосферно очень. Отдельно респект ледоколу», — восхитился Sergey Paramonov. «Очень красиво снято, потрясающие виды, мне понравилось», — поделился эмоциями пользователь с ником EZ5 CHANNEL.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Фомин приезжал в марте в закрытый поселок Сабетта (ЯНАО) для съемок клипа. Он опубликовал серию постов и сториз с фотографиями из разных мест на Ямале: ледокол «50 лет Победы» и побережье Карского моря.