В Германии назвали планы Зеленского по взятию Крыма бессмысленными

Экс-канцлер ФРГ Шредер: планы Зеленского по захвату Крыма военным путем лишены смысла

03 сентября 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер заявил, что Крым должен быть в составе России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы президента Украины Владимира Зеленского по военному захвату Крымского полуострова лишены смысла, у Киева нет шансов. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. «Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать [Крым] военным путем, не имеет смысла. За исключением татарского меньшинства, регион русский», — заявил Герхард Шредер в интервью газете ABC. По мнению экс-канцлера, принадлежность Крыма Украине не более чем ошибка бывшего главы правительства СССР Никиты Хрущева. «Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать долго», — считает Шредер. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любыми средствами, передает RT. В США объяснили, почему планы Зеленского на Крымский полуостров утопичны .

Планы президента Украины Владимира Зеленского по военному захвату Крымского полуострова лишены смысла, у Киева нет шансов. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. «Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать [Крым] военным путем, не имеет смысла. За исключением татарского меньшинства, регион русский», — заявил Герхард Шредер в интервью газете ABC. По мнению экс-канцлера, принадлежность Крыма Украине не более чем ошибка бывшего главы правительства СССР Никиты Хрущева. «Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать долго», — считает Шредер. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любыми средствами, передает RT. В США объяснили, почему планы Зеленского на Крымский полуостров утопичны .