Более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса

Bloomberg: более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса

03 сентября 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

60% заводов в Британии грозит остановка из-за энергетического кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Около 60% британских заводов могут закрыться из-за резкого подорожания электроэнергии в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные опроса MakeUK. «Резкий рост счетов за электроэнергию грозит разорением шести из десяти британских производителей, с чем столкнется следующий премьер-министр», — говорится в материале агентства. Отмечается, что более половины производителей в Великобритании столкнулись с резким подорожанием электричества более чем на 100%. «Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором. Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время», — говорится в отчете MakeUK. Уточняется, что 13% британских заводов уже сократили часы работы, а 7% остановили производство на длительные периоды. Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис. Ранее Bloomberg отмечало, что заводы Британии ждет самая суровая зима за последние 50 лет. Аналитики предрекли, что около 28 миллионов британцев не смогут отапливать свои дома грядущей зимой.

Около 60% британских заводов могут закрыться из-за резкого подорожания электроэнергии в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные опроса MakeUK. «Резкий рост счетов за электроэнергию грозит разорением шести из десяти британских производителей, с чем столкнется следующий премьер-министр», — говорится в материале агентства. Отмечается, что более половины производителей в Великобритании столкнулись с резким подорожанием электричества более чем на 100%. «Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором. Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время», — говорится в отчете MakeUK. Уточняется, что 13% британских заводов уже сократили часы работы, а 7% остановили производство на длительные периоды. Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис. Ранее Bloomberg отмечало, что заводы Британии ждет самая суровая зима за последние 50 лет. Аналитики предрекли, что около 28 миллионов британцев не смогут отапливать свои дома грядущей зимой.