Около 28 млн британцев не смогут зимой отапливать дома

EFPC: около 28 млн британцев не смогут зимой нормально отапливать дома

У 28 млн британцев есть риск отключения отопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В случае подъема цен на электроэнергию, около 28 миллионов британцев окажутся не в состоянии отапливать свои дома. Как прогнозируют специалисты ассоциации благотворительных организаций End Fuel Poverty Coalition, цены достигнут 5,3 тысяч фунтов.

«Всем домохозяйствам, которые пострадают от этих цен, грозит реальная необходимость идти на экономические жертвы каждый день, которые будут ухудшать их жизненные стандарты, а многим грозят осложнения со здоровьем, вызванные проживанием в холодном сыром доме», — передает ТАСС со ссылкой на британскую ассоциацию благотворительных организаций End Fuel Poverty Coalition («Коалиция по прекращению топливной бедности»).

Термин «топливная бедность» укоренился в Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии. Он относится к тем домохозяйствам, которые не могут обеспечить согревание своего дома при разумных ценах, учитывая их доход.

Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».