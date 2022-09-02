02 сентября 2022

Посольство РФ в США: Америка потворствует националистам

Российское посольство в США: Америка потворствует преступлениям националистов
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
США поддерживают преступления националистов на Украине, заявило посольство России Фото:
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Соединенные штаты Америки потворствуют националистам и не осознают опасности идеологии нацизма. Такое заявление сделали представители посольства России в США.

«Возникает вопрос: сколько еще человек во всем мире должны пострадать от действий последователей идеологии нацизма, прежде чем США осознают ее опасность и перестанут потворствовать преступлениям националистов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. В российском посольстве также добавили, что Соединенные Штаты потворствуют преступлениям националистов на Украине, где боевики киевского режима продолжают целенаправленно уничтожать мирное население.

Президент России Владимир Путин объявил о начале Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение и защиту Донбасса.

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Соединенные штаты Америки потворствуют националистам и не осознают опасности идеологии нацизма. Такое заявление сделали представители посольства России в США. «Возникает вопрос: сколько еще человек во всем мире должны пострадать от действий последователей идеологии нацизма, прежде чем США осознают ее опасность и перестанут потворствовать преступлениям националистов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. В российском посольстве также добавили, что Соединенные Штаты потворствуют преступлениям националистов на Украине, где боевики киевского режима продолжают целенаправленно уничтожать мирное население. Президент России Владимир Путин объявил о начале Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение и защиту Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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