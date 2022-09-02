Посольство РФ в США: Америка потворствует националистам Российское посольство в США: Америка потворствует преступлениям националистов 03 сентября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 + США поддерживают преступления националистов на Украине, заявило посольство России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные штаты Америки потворствуют националистам и не осознают опасности идеологии нацизма. Такое заявление сделали представители посольства России в США. «Возникает вопрос: сколько еще человек во всем мире должны пострадать от действий последователей идеологии нацизма, прежде чем США осознают ее опасность и перестанут потворствовать преступлениям националистов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. В российском посольстве также добавили, что Соединенные Штаты потворствуют преступлениям националистов на Украине, где боевики киевского режима продолжают целенаправленно уничтожать мирное население. Президент России Владимир Путин объявил о начале Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение и защиту Донбасса. Соединенные штаты Америки потворствуют националистам и не осознают опасности идеологии нацизма. Такое заявление сделали представители посольства России в США. «Возникает вопрос: сколько еще человек во всем мире должны пострадать от действий последователей идеологии нацизма, прежде чем США осознают ее опасность и перестанут потворствовать преступлениям националистов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. В российском посольстве также добавили, что Соединенные Штаты потворствуют преступлениям националистов на Украине, где боевики киевского режима продолжают целенаправленно уничтожать мирное население. Президент России Владимир Путин объявил о начале Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение и защиту Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям