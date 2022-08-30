ТАСС: экс-президента СССР Горбачева похоронят рядом с женой

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам источника, знакомого с пожеланиями близких умершего, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Именно там захоронена его супруга Раиса.
Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.
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