30 августа 2022

ТАСС: экс-президента СССР Горбачева похоронят рядом с женой

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Фото:

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, знакомого с пожеланиями близких умершего, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Именно там захоронена его супруга Раиса.

Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.

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Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам источника, знакомого с пожеланиями близких умершего, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Именно там захоронена его супруга Раиса. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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