ТАСС: экс-президента СССР Горбачева похоронят рядом с женой

31 августа 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Фото: Антон Белицкий © URA.RU Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам источника, знакомого с пожеланиями близких умершего, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Именно там захоронена его супруга Раиса. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам источника, знакомого с пожеланиями близких умершего, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Именно там захоронена его супруга Раиса. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.