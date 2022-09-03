Медведев приехал на церемонию прощания с Горбачевым

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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, медведев дмитрий, съезд ер, единая россия
Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье Михаила Горбачева Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик возложил цветы к гробу.

«Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР. Возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачева», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа в возрасте 92 лет. Это произошло после продолжительной болезни. Ранее с Горбачевым простился президент России Владимир Путин. СМИ сообщали, что бывшего президента СССР планируют похоронить рядом с супругой Раисой. Похороны пройдут 3 сентября на Новодевичьем кладбище, сообщает RT.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик возложил цветы к гробу. «Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР. Возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачева», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа в возрасте 92 лет. Это произошло после продолжительной болезни. Ранее с Горбачевым простился президент России Владимир Путин. СМИ сообщали, что бывшего президента СССР планируют похоронить рядом с супругой Раисой. Похороны пройдут 3 сентября на Новодевичьем кладбище, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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