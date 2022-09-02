В нападении с ножом на свердловскую школьницу подозревают подростка

Полиция Екатеринбурга задержала подростка, подозреваемого в нападении на школьницу

03 сентября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Силовики предполагают, что на 16-летнюю свердловчанку напал 15-летний подросток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Изрезать ножом десятиклассницу в поселке Исток под Екатеринбургом мог 15-летний подросток, который несколько дней назад ушел из школы. Об этом сообщили сразу несколько источников. По подозрению в нападении на школьницу на перекрестке улиц Специалистов и Земледелия 2 сентября в тот же день задержали 15-летнего жителя Березовского. Он ушел из дома 1 сентября, и с тех пор его разыскивали. После происшествия полицейские оцепили место происшествия, нашли нож, а затем вышли на нападавшего. Очевидцы рассказывают, что молодой человек был не в себе. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

Изрезать ножом десятиклассницу в поселке Исток под Екатеринбургом мог 15-летний подросток, который несколько дней назад ушел из школы. Об этом сообщили сразу несколько источников. По подозрению в нападении на школьницу на перекрестке улиц Специалистов и Земледелия 2 сентября в тот же день задержали 15-летнего жителя Березовского. Он ушел из дома 1 сентября, и с тех пор его разыскивали. После происшествия полицейские оцепили место происшествия, нашли нож, а затем вышли на нападавшего. Очевидцы рассказывают, что молодой человек был не в себе. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.