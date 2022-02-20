20 февраля 2022

Врачи назвали болезни, характерные для офисных работников

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Из-за работы руками могут воспаляться сухожилия Фото:

Офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Об этом URA.RU рассказали директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

«С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Константин Терновой.

Павел Евдокименко среди характерных заболеваний назвал синдром запястного канала. «Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений», — сообщил врач. По его словам, если этим вопросом не заниматься, человека ждут сильные боли.

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Офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Об этом URA.RU рассказали директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Константин Терновой. Павел Евдокименко среди характерных заболеваний назвал синдром запястного канала. «Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений», — сообщил врач. По его словам, если этим вопросом не заниматься, человека ждут сильные боли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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