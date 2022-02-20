Врачи назвали болезни, характерные для офисных работников

21 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Из-за работы руками могут воспаляться сухожилия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Об этом URA.RU рассказали директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Константин Терновой. Павел Евдокименко среди характерных заболеваний назвал синдром запястного канала. «Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений», — сообщил врач. По его словам, если этим вопросом не заниматься, человека ждут сильные боли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Об этом URA.RU рассказали директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых», — сказал Константин Терновой. Павел Евдокименко среди характерных заболеваний назвал синдром запястного канала. «Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений», — сообщил врач. По его словам, если этим вопросом не заниматься, человека ждут сильные боли.