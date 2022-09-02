Патриарх Кирилл поручил отреставрировать храмы Кургана

Храмы Курганской области восстановят с помощью Московской Патриархии

03 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

По мнению руководства, храмы Курганской епархии нуждаются в реставрации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Московская Патриархия окажет содействие Курганской епархии в вопросе реставрации храмов (они являются объектами культурного наследия). Такое поручение дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В епархиальном отчете вверенной вам епархии сообщается о материальных сложностях, связанных с реставрацией храмов. Мною поручено финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви изучить возможности оказания поддержки», — сообщается в резолюции патриарха Кирилла. Выдержки из документа опубликованы на сайте Курганской епархии. При этом предстоятель РПЦ указал, что средств, выделяемых на федеральном уровне «не может быть достаточно». Руководству Курганской епархии рекомендовано дополнительно обратиться в «попечительские советы или фонды, учреждаемые на уровне митрополий». В начале февраля URA.RU сообщало, что в селе Батурино (Курганская область) завершилась реставрация храма, где в 2017 году побывал патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ.

Московская Патриархия окажет содействие Курганской епархии в вопросе реставрации храмов (они являются объектами культурного наследия). Такое поручение дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В епархиальном отчете вверенной вам епархии сообщается о материальных сложностях, связанных с реставрацией храмов. Мною поручено финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви изучить возможности оказания поддержки», — сообщается в резолюции патриарха Кирилла. Выдержки из документа опубликованы на сайте Курганской епархии. При этом предстоятель РПЦ указал, что средств, выделяемых на федеральном уровне «не может быть достаточно». Руководству Курганской епархии рекомендовано дополнительно обратиться в «попечительские советы или фонды, учреждаемые на уровне митрополий». В начале февраля URA.RU сообщало, что в селе Батурино (Курганская область) завершилась реставрация храма, где в 2017 году побывал патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ.