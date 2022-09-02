Власти Запорожья указали на большое поражение Зеленского

Член ВГА Запорожья Рогов: Зеленский допустил поражение, когда не сорвал поездку МАГАТЭ на ЗАЭС

03 сентября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ будут наращивать активность, потому что президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение на Запорожской АЭС, когда не смог сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Зеленскому не удалось сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, что тоже является его большим поражением. Поэтому, если вспомнить, что именно 6 сентября будет заседание Совбеза ООН, на котором, вполне возможно, будут озвучены неприятные для Зеленского вещи, то, тем более это событие надо нивелировать, отвлечь от него внимание и показать какие-то „победы“», — цитирует ТАСС Рогова. Зеленскому нужно показать какие-то результаты западным союзникам, высказался Рогов. Но ему нечего будет показать на встрече группы по координации военной помощи Украине 8 сентября в Германии, считает он. По его словам, уже начались активные действия, которые направлены на имитацию широкомасштабного наступления и достижения успехов на линии боевого соприкосновения Зеленскому нужно провести показательную программу для партнеров: попытаться высадить десант под Энергодаром, отправить несколько десятков лодок в сторону Днепра, ударить по освобожденной территории, высказался член ВГА. Ранее десант ВСУ предпринял попытку наступления на Энергодар, но высадку 20 лодок сорвали российские военные, передает телеканал 360. Украинская армия неоднократно атаковала территорию Запорожской АЭС. Власти Энергодара заявляли, что это создает угрозу повторения аварии в Чернобыле. На станцию приехала миссия МАГАТЭ. Директор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность усилением военной активности возле АЭС, сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области, в том числе ЗАЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ будут наращивать активность, потому что президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение на Запорожской АЭС, когда не смог сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Зеленскому не удалось сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, что тоже является его большим поражением. Поэтому, если вспомнить, что именно 6 сентября будет заседание Совбеза ООН, на котором, вполне возможно, будут озвучены неприятные для Зеленского вещи, то, тем более это событие надо нивелировать, отвлечь от него внимание и показать какие-то „победы“», — цитирует ТАСС Рогова. Зеленскому нужно показать какие-то результаты западным союзникам, высказался Рогов. Но ему нечего будет показать на встрече группы по координации военной помощи Украине 8 сентября в Германии, считает он. По его словам, уже начались активные действия, которые направлены на имитацию широкомасштабного наступления и достижения успехов на линии боевого соприкосновения Зеленскому нужно провести показательную программу для партнеров: попытаться высадить десант под Энергодаром, отправить несколько десятков лодок в сторону Днепра, ударить по освобожденной территории, высказался член ВГА. Ранее десант ВСУ предпринял попытку наступления на Энергодар, но высадку 20 лодок сорвали российские военные, передает телеканал 360. Украинская армия неоднократно атаковала территорию Запорожской АЭС. Власти Энергодара заявляли, что это создает угрозу повторения аварии в Чернобыле. На станцию приехала миссия МАГАТЭ. Директор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность усилением военной активности возле АЭС, сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области, в том числе ЗАЭС.