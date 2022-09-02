Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на особый режим

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил, что ЗАЭС переведена на режим питания собственных нужд

03 сентября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли ЗАЭС и попали между вторым и третьим энергоблоками, сообщил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переведена на режим питания собственных нужд после обстрела украинскими вооруженными формированиями. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — написал в своем telegram-канале Владимир Рогов. Он добавил, что в 400 метрах восточнее ЗАЭС прилетело три снаряда, а один удар попал между вторым и третьим энергоблоками. Кроме того, была перебита Днепровская линия электропередач, отметил член ВГА Запорожья. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Рогов заявил о четырех ударах ВСУ по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. украинские Вооруженные силы признались в обстрелах Запорожской АЭС. ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переведена на режим питания собственных нужд после обстрела украинскими вооруженными формированиями. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — написал в своем telegram-канале Владимир Рогов. Он добавил, что в 400 метрах восточнее ЗАЭС прилетело три снаряда, а один удар попал между вторым и третьим энергоблоками. Кроме того, была перебита Днепровская линия электропередач, отметил член ВГА Запорожья. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Рогов заявил о четырех ударах ВСУ по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. украинские Вооруженные силы признались в обстрелах Запорожской АЭС. ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство.