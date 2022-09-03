Политолог: Европа надеется забрать «Северный поток — 2» себе

Политолог: Европа надеется забрать "Газпром" и "Северный поток - 2" себе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Европа надеется забрать не только «Северный поток — 2», то и корпорацию «Газпром», считает Сергей Марков Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейские лидеры рассчитывают на свержение российского президента Владимира Путина и передачу корпорации «Газпром» вместе с газопроводом «Северный поток — 2» во владение Евросоюза или США. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Они надеются, что Путина свергнут, сделают марионеточный режим [в России], „Газпром“ достанется американцам или европейцам и они будут спокойно использовать „Северный поток — 2“», — предположил Марков. По его словам, сейчас Германия теоретически может принять закон о демонтаже газопровода «Северный поток — 2» в своих национальных водах, однако это не принесет никакого эффекта. «Это уменьшение возможностей, которое ничего конкретно не приносит», — добавил эксперт.

«Северный поток» проходит между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Помимо него, в ветку входят немецкие газопроводы Opal и Nel. 31 августа их оператор заявил о полной остановке прокачки газа по российскому газопроводу. Позже URA.RU сообщало, что «Газпром» остановил подачу газа по «Северному потоку» до устранения неисправностей с турбиной.

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Европейские лидеры рассчитывают на свержение российского президента Владимира Путина и передачу корпорации «Газпром» вместе с газопроводом «Северный поток — 2» во владение Евросоюза или США. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Они надеются, что Путина свергнут, сделают марионеточный режим [в России], „Газпром“ достанется американцам или европейцам и они будут спокойно использовать „Северный поток — 2“», — предположил Марков. По его словам, сейчас Германия теоретически может принять закон о демонтаже газопровода «Северный поток — 2» в своих национальных водах, однако это не принесет никакого эффекта. «Это уменьшение возможностей, которое ничего конкретно не приносит», — добавил эксперт. «Северный поток» проходит между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Помимо него, в ветку входят немецкие газопроводы Opal и Nel. 31 августа их оператор заявил о полной остановке прокачки газа по российскому газопроводу. Позже URA.RU сообщало, что «Газпром» остановил подачу газа по «Северному потоку» до устранения неисправностей с турбиной.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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