Педиатр Мамаева назвала неожиданное последствия прокола ушей в детстве

Педиатр Мамаева: правильно проколотые уши у ребенка улучшают зрение

04 сентября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Лучше всего прокалывать уши ребенку, когда он будет в сознательном возрасте, заявила Мамаева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Об этом URA.RU рассказала врач-педиатр высшей категории, рефлексотерапевт Марина Мамаева. «Это инвазивное вмешательство. Оно должно происходить в условиях медицинского учреждения. Ничего не имею против сережек у девочек в ушах. Тем более если человек грамотный, доктор, то он правильно найдет место прокола, потому что это не абы куда делается. Вычисляется место этой точки. Кстати говоря, как рефлексотерапевт могу сказать, что постоянное массирование этой правильной точки на мочке уха улучшает зрение. Ношение сережек еще может иметь пользу», — сказала Марина Мамаева. Педиатр считает, что лучше всего прокалывать ухо, когда ребенок уже будет осознавать, зачем это нужно. «Я бы начинала с 6-7 лет, не раньше. Я знаю, что даже годовалым детям умудряются сережки вставлять. Это рановато, конечно. Ушная раковина должна сформироваться. Должен быть сознательный возраст у ребенка, чтобы он понимал, что это за процедура. Раньше этого возраста — просто прихоть родителей», — уточнила она. Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU заявил, что неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. А врач-педиатр Галина Маркова рассказала, что ребенку нужно в одно и то же время ложиться спать, вставать и есть для того, чтобы ему хватало сил на учебу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Об этом URA.RU рассказала врач-педиатр высшей категории, рефлексотерапевт Марина Мамаева. «Это инвазивное вмешательство. Оно должно происходить в условиях медицинского учреждения. Ничего не имею против сережек у девочек в ушах. Тем более если человек грамотный, доктор, то он правильно найдет место прокола, потому что это не абы куда делается. Вычисляется место этой точки. Кстати говоря, как рефлексотерапевт могу сказать, что постоянное массирование этой правильной точки на мочке уха улучшает зрение. Ношение сережек еще может иметь пользу», — сказала Марина Мамаева. Педиатр считает, что лучше всего прокалывать ухо, когда ребенок уже будет осознавать, зачем это нужно. «Я бы начинала с 6-7 лет, не раньше. Я знаю, что даже годовалым детям умудряются сережки вставлять. Это рановато, конечно. Ушная раковина должна сформироваться. Должен быть сознательный возраст у ребенка, чтобы он понимал, что это за процедура. Раньше этого возраста — просто прихоть родителей», — уточнила она. Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU заявил, что неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. А врач-педиатр Галина Маркова рассказала, что ребенку нужно в одно и то же время ложиться спать, вставать и есть для того, чтобы ему хватало сил на учебу.