Педиатр заявил об опасности детских прыгунков

18 июня 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Ходунки можно детям, которые уже могут опираться на ноги, сказал Евгений Тимаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. Об этом URA.RU предупредил кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков. «Противопоказания идут к таким устройствам, как прыгунки, которые на резинках подвешиваются. В них дети отталкиваются, в итоге неправильно формируется позвоночный столб, мышцы на ногах, установка стоп происходит не так, как нужно. Это прямо принципиальный вопрос», — сказал Евгений Тимаков. Другое устройство — ходунки, — разрешено, но при сохранении определенных условий. «Можно использовать ходунки только если ребенок находится в ботинках и уже хорошо опирается на ножки. Все это для здоровых детей. Если идет нарушение формирования навыков или рефлексов, или мышечная дистония, то только врач может подсказать, какой из гаджетов ребенку полезен», — объяснил педиатр. Ранее руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина рассказала о плюсах использования памперсов. Они снижают контакт с жидкости при развитии дерматита у ребенка. При этом использовать памперсы весь день нежелательно. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. Об этом URA.RU предупредил кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков. «Противопоказания идут к таким устройствам, как прыгунки, которые на резинках подвешиваются. В них дети отталкиваются, в итоге неправильно формируется позвоночный столб, мышцы на ногах, установка стоп происходит не так, как нужно. Это прямо принципиальный вопрос», — сказал Евгений Тимаков. Другое устройство — ходунки, — разрешено, но при сохранении определенных условий. «Можно использовать ходунки только если ребенок находится в ботинках и уже хорошо опирается на ножки. Все это для здоровых детей. Если идет нарушение формирования навыков или рефлексов, или мышечная дистония, то только врач может подсказать, какой из гаджетов ребенку полезен», — объяснил педиатр. Ранее руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина рассказала о плюсах использования памперсов. Они снижают контакт с жидкости при развитии дерматита у ребенка. При этом использовать памперсы весь день нежелательно.