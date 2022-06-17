17 июня 2022

Педиатр заявил об опасности детских прыгунков

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, воспитание детей
Ходунки можно детям, которые уже могут опираться на ноги, сказал Евгений Тимаков Фото:

Неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. Об этом URA.RU предупредил кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Противопоказания идут к таким устройствам, как прыгунки, которые на резинках подвешиваются. В них дети отталкиваются, в итоге неправильно формируется позвоночный столб, мышцы на ногах, установка стоп происходит не так, как нужно. Это прямо принципиальный вопрос», — сказал Евгений Тимаков.

Другое устройство — ходунки, — разрешено, но при сохранении определенных условий. «Можно использовать ходунки только если ребенок находится в ботинках и уже хорошо опирается на ножки. Все это для здоровых детей. Если идет нарушение формирования навыков или рефлексов, или мышечная дистония, то только врач может подсказать, какой из гаджетов ребенку полезен», — объяснил педиатр.

Ранее руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина рассказала о плюсах использования памперсов. Они снижают контакт с жидкости при развитии дерматита у ребенка. При этом использовать памперсы весь день нежелательно.

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Неправильное использование прыгунков или ходунков грозит нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата. Об этом URA.RU предупредил кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков. «Противопоказания идут к таким устройствам, как прыгунки, которые на резинках подвешиваются. В них дети отталкиваются, в итоге неправильно формируется позвоночный столб, мышцы на ногах, установка стоп происходит не так, как нужно. Это прямо принципиальный вопрос», — сказал Евгений Тимаков. Другое устройство — ходунки, — разрешено, но при сохранении определенных условий. «Можно использовать ходунки только если ребенок находится в ботинках и уже хорошо опирается на ножки. Все это для здоровых детей. Если идет нарушение формирования навыков или рефлексов, или мышечная дистония, то только врач может подсказать, какой из гаджетов ребенку полезен», — объяснил педиатр. Ранее руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина рассказала о плюсах использования памперсов. Они снижают контакт с жидкости при развитии дерматита у ребенка. При этом использовать памперсы весь день нежелательно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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