1000 свердловчан написали «Диктант Победы» на крупнейшей площадке в РФ

1000 свердловчан написали "Диктант Победы" на площадке "Сима-Ленда"

03 сентября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Площадка «Сима-Ленда» стала одной из крупнейших в стране, где прошел «Диктант Победы» Фото предоставлено организаторами мероприятия Порядка 1000 человек приняли участие в акции «Диктант Победы», посвященной событиям Второй мировой войны, на площадке «Сима-Ленда». Локация оказалась не только самой большой, но и самой яркой — перед участниками диктанта выступили ветеран Великой отечественной войны, а также ветеран боевых действий и первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий. О том, как прошло мероприятие, политик рассказал URA.RU. «Площадка „Сима-Ленда“ — одна из крупнейших в стране. Есть ли еще такие примеры в России? В своем выступлении я напомнил о том, что сегодня не только день окончания Второй мировой войны, но и День солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают, в том числе детей, погибших в Беслане. И возникает параллель с безвинно погибшими детьми Донбасса и с необходимостью освобождения братских народов. Свердловская область в лидерах — больше тысячи тон гуманитарной помощи поставлено на Донбасс, „Сима-Ленд“ в постоянном режиме поставляют гумпомощь, причем сотрудники понимают важность этого и готовы направлять пострадавшим собственные средства», — рассказал Шептий. Участникам диктанта предлагалось ответить на 20 вопросов по теме Второй мировой войны, еще пять были связаны с уральцами, отличившимися в годы ВОВ. Результаты тесты будут известны через месяц. Шептий отметил, что такие мероприятия важно проводить, чтобы сохранить историческую память. На связь с участниками в режиме видеоконференции также вышел на связь ветеран Великой отечественной войны. «Диктант — повод полистать учебники, пошерстить интернет и еще раз вспомнить о тех событиях, которые позволили нашей стране оставаться такой, какая она есть. С благодарностью, со скорбью и с уверенностью в том, что только такие, какие мы есть, мы можем быть на этой планете. Сегодня у России своя миссия. И эта миссия подкреплена нашей с вами памятью» — отметил в свою очередь вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Диктант Победы» прошел в 45 странах, всего в акции приняли участие порядка 400 площадок. Основная цель акции заключается в том, чтобы привлечь общество к изучению истории Великой Отечественной войны, а также приобщить молодежь к патриотическому воспитанию. Организаторами «Диктанта Победы» является партия «Единая Россия» при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов.

Порядка 1000 человек приняли участие в акции «Диктант Победы», посвященной событиям Второй мировой войны, на площадке «Сима-Ленда». Локация оказалась не только самой большой, но и самой яркой — перед участниками диктанта выступили ветеран Великой отечественной войны, а также ветеран боевых действий и первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий. О том, как прошло мероприятие, политик рассказал URA.RU. «Площадка „Сима-Ленда“ — одна из крупнейших в стране. Есть ли еще такие примеры в России? В своем выступлении я напомнил о том, что сегодня не только день окончания Второй мировой войны, но и День солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают, в том числе детей, погибших в Беслане. И возникает параллель с безвинно погибшими детьми Донбасса и с необходимостью освобождения братских народов. Свердловская область в лидерах — больше тысячи тон гуманитарной помощи поставлено на Донбасс, „Сима-Ленд“ в постоянном режиме поставляют гумпомощь, причем сотрудники понимают важность этого и готовы направлять пострадавшим собственные средства», — рассказал Шептий. Участникам диктанта предлагалось ответить на 20 вопросов по теме Второй мировой войны, еще пять были связаны с уральцами, отличившимися в годы ВОВ. Результаты тесты будут известны через месяц. Шептий отметил, что такие мероприятия важно проводить, чтобы сохранить историческую память. На связь с участниками в режиме видеоконференции также вышел на связь ветеран Великой отечественной войны. «Диктант — повод полистать учебники, пошерстить интернет и еще раз вспомнить о тех событиях, которые позволили нашей стране оставаться такой, какая она есть. С благодарностью, со скорбью и с уверенностью в том, что только такие, какие мы есть, мы можем быть на этой планете. Сегодня у России своя миссия. И эта миссия подкреплена нашей с вами памятью» — отметил в свою очередь вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Диктант Победы» прошел в 45 странах, всего в акции приняли участие порядка 400 площадок. Основная цель акции заключается в том, чтобы привлечь общество к изучению истории Великой Отечественной войны, а также приобщить молодежь к патриотическому воспитанию. Организаторами «Диктанта Победы» является партия «Единая Россия» при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов.