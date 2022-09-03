«Единая Россия» провела «Диктант Победы» в 45 странах мира

"Единая Россия" провела патриотическую акцию "Диктант Победы" в 45 странах мира

03 сентября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок по всему миру в 45 странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партия «Единая Россия» в этом году организовала свою международную патриотическую акцию «Диктант Победы» в 45 странах мира. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Всего около 400 площадок [было организовано в ходе акции Русскими домами]. Наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине», — рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Также он уточнил, что в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Кроме того, впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика. Всего для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок в 45 странах. В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду, что ежегодно акция будет охватывать все большее количество стран. По его словам, сейчас это наиболее важно в связи с тем, что участились случаи фальсификации истории. «Мы еще год назад не могли себе представить, проводя „Диктант Победы“, что повально будут сноситься памятники освободителям. Не могли себе представить такого безумного уровня передергивания и фальсификации», — сказал Мединский. Он уверен, что такие просветительские акции, как «Диктант Победы», позволяют рассказать людям правду. Кроме того, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает утвердить ценности мира и справедливости. «Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый более прочный и устойчивый миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым», — сказал он. Основная цель акции «Диктант победы» заключается в том, чтобы привлечь общество к изучению истории Великой Отечественной войны, а также приобщить молодежь к патриотическому воспитанию. Организаторами «Диктанта Победы» является партия «Единая Россия» при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов. В этом году центральной площадкой для проведения стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Акция проводится уже четвертый раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» в этом году организовала свою международную патриотическую акцию «Диктант Победы» в 45 странах мира. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Всего около 400 площадок [было организовано в ходе акции Русскими домами]. Наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине», — рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Также он уточнил, что в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Кроме того, впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика. Всего для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок в 45 странах. В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду, что ежегодно акция будет охватывать все большее количество стран. По его словам, сейчас это наиболее важно в связи с тем, что участились случаи фальсификации истории. «Мы еще год назад не могли себе представить, проводя „Диктант Победы“, что повально будут сноситься памятники освободителям. Не могли себе представить такого безумного уровня передергивания и фальсификации», — сказал Мединский. Он уверен, что такие просветительские акции, как «Диктант Победы», позволяют рассказать людям правду. Кроме того, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает утвердить ценности мира и справедливости. «Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый более прочный и устойчивый миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым», — сказал он. Основная цель акции «Диктант победы» заключается в том, чтобы привлечь общество к изучению истории Великой Отечественной войны, а также приобщить молодежь к патриотическому воспитанию. Организаторами «Диктанта Победы» является партия «Единая Россия» при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов. В этом году центральной площадкой для проведения стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Акция проводится уже четвертый раз.