В пермском поселке, где погибла 6-летняя девочка, нашли труп

31 августа 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Мужчину убили в его же собственном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Верхнечусовские Городки (Пермский край) обнаружено тело 53-летнего местного жителя, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате полученных травм. О поисках 6-летней девочки в этом же населенном пункте, пропавшей 12 августа, подробно писало URA.RU. «Было установлено, что к причинению смертельных телесных повреждений потерпевшему причастен 46-летний житель города Перми, который, находясь во второй декаде августа текущего года в гостях у знакомых в поселке Верхнечусовские Городки, в результате произошедшей ссоры избил пострадавшего, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Местонахождение подозреваемого в кратчайшие сроки было установлено сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в городе Перми» — указано на сайте ведомства. Подозреваемому предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. О трагедии, которая произошла с девочкой в поселке Верхнечусовские Городки, стало известно спустя почти трое суток после ее пропажи. Ребенка нашли погибшим в пожарном колодце. После случившегося жители нескольких населенных пунктов стали обращать внимание властей на открытые люки. А в самом населенном пункте колодцы нанесли на карту. О том, что в городе Очер (Пермский край) мужчина забил своего приятеля до смерти, после чего испугался и утащил труп к подъезду жилого дома, URA.RU сообщало ранее. Тогда двое приятелей весь день пили алкоголь и спали, а ночью один из них проснулся и увидел, что его приятель сходил за водкой с чужой банковской картой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Верхнечусовские Городки (Пермский край) обнаружено тело 53-летнего местного жителя, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате полученных травм. О поисках 6-летней девочки в этом же населенном пункте, пропавшей 12 августа, подробно писало URA.RU. «Было установлено, что к причинению смертельных телесных повреждений потерпевшему причастен 46-летний житель города Перми, который, находясь во второй декаде августа текущего года в гостях у знакомых в поселке Верхнечусовские Городки, в результате произошедшей ссоры избил пострадавшего, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Местонахождение подозреваемого в кратчайшие сроки было установлено сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в городе Перми» — указано на сайте ведомства. Подозреваемому предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. О трагедии, которая произошла с девочкой в поселке Верхнечусовские Городки, стало известно спустя почти трое суток после ее пропажи. Ребенка нашли погибшим в пожарном колодце. После случившегося жители нескольких населенных пунктов стали обращать внимание властей на открытые люки. А в самом населенном пункте колодцы нанесли на карту. О том, что в городе Очер (Пермский край) мужчина забил своего приятеля до смерти, после чего испугался и утащил труп к подъезду жилого дома, URA.RU сообщало ранее. Тогда двое приятелей весь день пили алкоголь и спали, а ночью один из них проснулся и увидел, что его приятель сходил за водкой с чужой банковской картой.