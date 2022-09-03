Тюменец поймал в ХМАО щуку-монстра, которую не смогли измерить весы. Фото

Тюменец поймал в ХМАО щуку весом больше 16 килограмм

03 сентября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Мужчина ловил рыбу около поселка Перегребное в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тюменец Алексей Саранча поймал огромную щуку в поселке Перегребное в ХМАО. По его словам, из-за ее размеров не удалось установить ее точный вес. Об этом он сообщил URA.RU. Ранее этот же мужчина вылавливал одну и ту же рыбу трижды за год. «В это конечно будет сложно поверить, но на первом же забросе, мой гость двухкратно увеличивает свой многолетний рекорд по щуке. И думаю теперь на долго. С такими рекордами, как сказал бы мой знакомый врач, люди живут годами, а то и десятками лет», — написал Алексей Саранча у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Щуку поймали возле населенного пункта Перегребное на реке Оби в ХМАО. В разговоре с корреспондентом URA.RU Саранча рассказал, что не смог узнать точный вес рыбы из-за ее размеров. «Щука очень тяжелая. У меня даже весы не смогли показать вес. Такое бывает когда щуки больше 16 кг», — утверждает мужчина. Ранее агентство писало, что Алексей Саранча третий раз за год поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов. Рыбак дал имя огромной рыбе и отпустил ее обратно в реку, попросив остальных также не вылавливать таких рыб. Фото: Алексей Саранча

Тюменец Алексей Саранча поймал огромную щуку в поселке Перегребное в ХМАО. По его словам, из-за ее размеров не удалось установить ее точный вес. Об этом он сообщил URA.RU. Ранее этот же мужчина вылавливал одну и ту же рыбу трижды за год. «В это конечно будет сложно поверить, но на первом же забросе, мой гость двухкратно увеличивает свой многолетний рекорд по щуке. И думаю теперь на долго. С такими рекордами, как сказал бы мой знакомый врач, люди живут годами, а то и десятками лет», — написал Алексей Саранча у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Щуку поймали возле населенного пункта Перегребное на реке Оби в ХМАО. В разговоре с корреспондентом URA.RU Саранча рассказал, что не смог узнать точный вес рыбы из-за ее размеров. «Щука очень тяжелая. У меня даже весы не смогли показать вес. Такое бывает когда щуки больше 16 кг», — утверждает мужчина. Ранее агентство писало, что Алексей Саранча третий раз за год поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов. Рыбак дал имя огромной рыбе и отпустил ее обратно в реку, попросив остальных также не вылавливать таких рыб.