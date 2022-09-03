Сомнолог Полуэктов объяснил, как облегчить пробуждение по утрам

Сомнолог Михаил Полуэктов поделился способами легкого пробуждения по утрам

03 сентября 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Человек должен следовать трем правилам, чтобы облегчить подъем по утрам Фото: Анна Майорова © URA.RU Для легкого пробуждения по утрам человеку необходимо спать от семи до девяти часов, просыпаться в конце сонного цикла и иметь мотивацию для подъема. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. «Нужно спать достаточное количество времени. Рекомендованным временем сна для здорового взрослого человека считается от семи до девяти часов. Если человек спит меньше семи часов, то никакие чудесные способы не дадут возможность просыпаться свежим и выспавшимся», — сказал Михаил Полуэктов. «Второе — обычно человек просыпается более бодрым, когда у него заканчивается очередной цикл сна. Сон организован циклически. Сначала начинается с поверхностного сна, потом углубляется, и конец цикла всегда заканчивается фазой быстрого сна или фазой сна с быстрыми движениями глаз. Если человек просыпается в конце фазы быстрого сна или в начале следующего цикла, когда сон только начинает углубляться, тогда он достаточно приходит в себя, встает и включается в дневную деятельность», — добавил он. Человек должен быть психологически подготовлен для того, чтобы иметь мотивацию для подъема утром, отметил Полуэктов. «Третьим правилом является достаточная мотивация для пробуждения. Если человека ждет что-то хорошее, большое и светлое, то он всегда значительно охотнее встает и включается в деятельность. Поэтому планируйте на утро какие-то более приятные дела, как дети на выходные бегут смотреть мультики. Они знают, что их ждет что-то хорошее, и тогда пробуждение проходит более легко», — заключил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для легкого пробуждения по утрам человеку необходимо спать от семи до девяти часов, просыпаться в конце сонного цикла и иметь мотивацию для подъема. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. «Нужно спать достаточное количество времени. Рекомендованным временем сна для здорового взрослого человека считается от семи до девяти часов. Если человек спит меньше семи часов, то никакие чудесные способы не дадут возможность просыпаться свежим и выспавшимся», — сказал Михаил Полуэктов. «Второе — обычно человек просыпается более бодрым, когда у него заканчивается очередной цикл сна. Сон организован циклически. Сначала начинается с поверхностного сна, потом углубляется, и конец цикла всегда заканчивается фазой быстрого сна или фазой сна с быстрыми движениями глаз. Если человек просыпается в конце фазы быстрого сна или в начале следующего цикла, когда сон только начинает углубляться, тогда он достаточно приходит в себя, встает и включается в дневную деятельность», — добавил он. Человек должен быть психологически подготовлен для того, чтобы иметь мотивацию для подъема утром, отметил Полуэктов. «Третьим правилом является достаточная мотивация для пробуждения. Если человека ждет что-то хорошее, большое и светлое, то он всегда значительно охотнее встает и включается в деятельность. Поэтому планируйте на утро какие-то более приятные дела, как дети на выходные бегут смотреть мультики. Они знают, что их ждет что-то хорошее, и тогда пробуждение проходит более легко», — заключил кандидат медицинских наук.