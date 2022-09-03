Россия не дала ВСУ захватить Запорожскую АЭС во время визита МАГАТЭ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата Запорожской атомной электростанции во время визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками, пытавшимися захватить станцию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 сентября.
- ВСУ вечером 2 сентября предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на станции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- Российские военные уничтожили группу украинского десанта, сорвав попытку захвата ЗАЭС. По информации Минобороны, ВС РФ уничтожили 20 катеров и лодок противника. В ходе неудавшейся провокации ВСУ были уничтожены 47 бойцов противника, в том числе 10 иностранных наемников, 23 человека были ранены.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые подвел итоги визита на Запорожскую АЭС. По его словам, физическая целостность станции была нарушена несколько раз. Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что обстрелы и диверсии со стороны ВСУ продолжились и после отъезда основной части делегации МАГАТЭ. Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов добавил, что представители агентства останутся на электростанции до 5 сентября.
- По данным Минобороны, Украины запросила турецкого производителя оснастить поставляемые ей беспилотники «Байрактар» системами распыления аэрозолей свыше 20 литров. В ведомстве отметили, что данные дроны могут быть использованы для совершения химической атаки против России.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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